Aufgepasst EA Sports! So würde ChatGPT FIFA 23 verbessern

Eine Frage, die sich der ein oder andere in jüngster Zeit schon einmal gestellt haben könnte. Seit der Veröffentlichung des kostenfreien KI-Chat-Bots ChatGPT boomt die AI-Industrie und beinahe täglich kristallisieren sich neue Anwendungsmöglichkeiten heraus. Der Kreativität der Entwickler scheint dabei keine Grenzen gesetzt.

Das Schreiben von Drehbüchern, Kochrezepten oder Gedichten gehört für das Tool zum Standardrepertoire und stellt somit kein Problem dar. Aber wie sieht es mit FIFA 23 von EA Sports aus? Kann die aktuelle Version der von OpenAI entwickelten künstlichen Intelligenz das „Unmögliche möglich machen“ und die Fußball-Simulation in eine bessere Zukunft führen? Wir haben nachgefragt und gleich eine ganze Liste mit guten Vorschlägen erhalten!

FIFA 23: So würde ChatGPT das Spiel von EA Sports besser machen

Einer der Verbesserungsvorschläge von ChatGPT betrifft das Gameplay. Die KI spricht sich für faires sowie ausgewogenes Online-Gameplay (adäquates Matchmaking, Anti-Cheat-Systeme) aus und rät zu regelmäßigen Updates (z.B. Bug-Fixes). Obwohl es hier um die Basis geht und die FIFA-Reihe nach wie vor zu den beliebtesten Sportspielen zählt, wünschen sich auch große Teile der Fans in diesem Bereich schon länger Veränderungen.

Besonders im eSports-Bereich, wenn die stärksten und qualitativ besten Zocker aufeinandertreffen, werden die Probleme gnadenlos offengelegt. So bot eine Szene aus der Partie des Leverkuseners Marc „Marc_ldw23″ Landwehr gegen den BVB-Profi Eldin „Eldos“ Todorovac, die im Zuge der K.o.-Phase des zweiten FGS-Qualifers ausgetragen wurde, eine Blaupause für Vieles, was in FIFA 23 falsch läuft.