Deutsches Duo erreicht WM-Playoffs

Am Freitagabend ist mit der dritten Woche der Online-Qualifier die Qualifikationsphase für die Playoffs zum FIFAe Club World Cup zu Ende gegangen. Nachdem aus deutscher Sicht bislang nur RB Leipzig den Sprung in die nächste Runde geschafft hatte, konnten im letzten Anlauf noch zwei weitere hiesige Vertreter, die beide in der Region Europa Zentral-West an den Start gingen, nachziehen.