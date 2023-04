DFB-Team hält WM-Traum am Leben

Der WM-Traum lebt weiter! Die deutsche eNationalmannschaft hat sich in den Online-Qualifiern der FIFAe Nations Series 2023 souverän durchgesetzt und damit einen Platz in den Playoffs ergattert. Nachdem der Vize-Europameister aus FIFA 22 vor wenigen Wochen noch die direkte Qualifikation für die letzte Stage vor der Weltmeisterschaft um Haaresbreite verpasst hatte, sollte dieses Mal alles anders werden.

Nach einer starken Gruppenphase, in der das Dreiergespann um Umut „ RBLZ_Umut “ Gültekin, Levy Finn „ levyfinn “ Rieck und Dylan „ DullenMIKE “ Neuhausen den zweiten Rang erreichen konnte, traf das Team im Winner-Bracket auf Kroatien. Gegen den Drittplatzierten aus Gruppe B lies das DFB-Trio von Anfang bis Ende keine Zweifel aufkommen und besiegelte mit einem 6:2-Erfolg nach Hin- und Rückspiel schließlich den Einzug in die Ausscheidungsrunde.

Deutschland: Trio hält WM-Traum in FIFA 23 am Leben

Schon am ersten Turniertag bot die deutsche eNationalmannschaft eine überzeugende Leistung dar und beendete die Hinserie auf dem zweiten Tabellenplatz. In der Achtergruppe mit Finnland, Belgien, Bulgarien, Österreich, Estland, Georgien sowie der Republik Moldau startete die Landesauswahl zunächst mit vier Siegen, ehe die 4:3-Niederlage gegen Finnland für einen kleinen Dämpfer sorgte. Vier weitere Zähler aus den verbleibenden zwei Partien bedeuteten schließlich Rang zwei hinter den zum Auftakt noch etwas besser aufgelegten Skandinaviern.

Die Rückspiele am folgenden Tag begannen ähnlich erfolgreich. Erneut konnte das DFB-Trio viermal in Serie drei Punkte einsacken. Im Duell mit den Finnen blieb die Revanche allerdings aus (1:2). Aufgrund des Vorsprungs in der Gesamtabrechnung war zu diesem Zeitpunkt der Einzug in die K.o.-Phase aber schon sichergestellt, sodass die Niederlage für keine größeren Probleme sorgte. Mit zwei Kantersiegen gegen Georgien (4:0) sowie Belgien (5:0) schoss sich der amtierende Vize-Europameister im Anschluss dann bereits für das erste Decider Match warm.