Das Ende von FIFA

Tschüss FIFA, Hallo EA Sports FC!

Neues EA! Was wird aus FIFA-Nachfolger?

Nun scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Promo-Phase für den künftigen Ableger so richtig Fahrt aufnimmt. Obwohl online bereits zahlreiche Gerüchte um Änderungen sowie neue Features kursieren, ist bislang abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie z.B. den Lizenzen oder der Markenidentität, noch nichts bestätigt worden. Selbst das Release-Datum steht weiterhin in den Sternen. Aufgrund der letzten Jahre erscheint der 29. September allerdings am wahrscheinlichsten.