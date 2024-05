Wirbel um Bayern-Aufreger: Aytekin erklärt Detail zu Schiedsrichter-Fehler

Das dramatische Aus des FC Bayern in der Champions League bewegt die Fußballwelt auch einige Tage später noch. Nun hat Deniz Aytekin eine interessante Klarstellung zu einer folgenschweren Schiedsrichter-Entscheidung gemacht.

"Den anderen nagelt man an die Wand"

"Den anderen nagelt man an die Wand"

Erkenntnis für Experten: „Wir müssen nicht pfeifen“

Scharfe Kritik an Kane: "Katastrophales Zeichen für Bayern"

Scharfe Kritik an Kane: "Katastrophales Zeichen für Bayern"

Bayern-Ärger: Aytekin klärt auf

Aytekin erläuterte, dass man als Schiedsrichter „bestimmte Prozesse“ habe: „Und der Prozess in dem Fall ist, dass wir - also der Assistent - warten sollen. Das hat er in dem Fall nicht.“