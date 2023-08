Neue Bundesliga-Stars in EA Sports FC 24! So gut wird Kane im FIFA-Nachfolger

ER ist der Star-Transfer der neuen Bundesliga-Saison! Harry Kane wechselt für eine Rekordsumme von bis zu 120 Millionen Euro zum FC Bayern. Damit avanciert der Engländer nicht nur zum teuersten Einkauf der Münchner Klubgeschichte, sondern obendrein zu dem der gesamten Liga.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Doch wie sieht es eigentlich im FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 aus. Kann die neue Ultimate-Team-Karte des Topstürmers dieser Ablöse gerecht werden? Wir wagen eine Prognose und zeigen zudem, welche Neuzugänge ebenfalls extrem interessant werden.

Harry Kane beim FC Bayern: So gut könnte er in Ultimate Team werden

Harry Kane gehört seit Jahren zu den bestbewerteten Spielern im Ultimate-Team-Modus. In FIFA 23 vergab EA Sports eine 89er-Wertung an den Angreifer von Tottenham Hotspur, welches er durch seine überragenden Leistungen in der Premier League sukzessive steigern konnte. Aufgrund seiner Performance können die Fans des FC Bayern also sogar auf ein Upgrade seines Gesamtratings hoffen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Dazu zeichnet sich die Basis-Version des englischen Nationalspielers stets durch einen extrem hohen Schusswert aus, der die Torjägerqualitäten sehr gut abbildet. Gepaart mit fünf Sternen auf dem schwachen Fuß, was Beidfüßigkeit bedeutet, wird Kane zu einer Waffe im gegnerischen Strafraum. Doch obwohl die virtuelle Variante der neuen Nummer neun des deutschen Rekordmeisters ihre Vorzüge hat, erfreut sie sich innerhalb des Sammelkartenspiels keiner großen Beliebtheit, denn hier hat Harry Kane eine entscheidende Schwäche: Sein Tempo!

Mit einem Wert von gerade einmal 68 zählt er nicht zu den schnellsten Stürmern, was seine Spielbarkeit deutlich einschränkt. Obwohl wegen des hohen Alters nicht mehr mit einer signifikanten Steigerung zu rechnen ist, gibt es Grund zur Hoffnung, denn über die Saison hinweg wird EA Sports verbesserte Spezialkarten veröffentlichen. Vor allem wenn der Angreifer ähnlich stark performt wie in der abgelaufenen Spielzeit der Premier League. So konnte sich Kane z.B. einen Platz im EPL-Team-of-the-Season sichern - mit einem OVR von 95 sowie stolzen 90 Tempo.

Die Evolution von Harry Kane in FIFA 23

Auf diese Bundesliga-Neuzugänge können sich die UT-Zocker freuen

Doch nicht nur auf den englischen Superstar dürfen die Fans des Ultimate-Team-Modus gespannt sein, denn der FC Bayern konnte in Person von Min-jae Kim noch einen weiteren Top-Transfer eintüten - und der Verteidiger aus Südkorea dürfte sogar von Anfang an interessant werden!

Der 26-Jährige bringt alles mit, was einen starken Innenverteidiger ausmacht. Neben einem Tempostat von wohl über 80, wird der 1,90m-Hüne wieder durch gute physische Werte herausstechen. Seine Defensiv-Skills sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. In Kombination ergibt das eine Goldkarte, die von Beginn an ihren Weg in die Teams der UT-Zocker finden wird. Durch seine Leistungen für den SSC Neapel in der Spielzeit 22/23 sollte EA dem Nationalverteidiger ohnehin ein gehöriges Upgrade verpassen.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube- und TikTok-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Gleiches gilt für die neue Sturmhoffnung von RB Leipzig: Loïs Openda. Der junge Belgier, der in der abgelaufenen Ligue-1-Saison insgesamt 21 Treffer erzielen konnte und vor allem in der Schlussphase zu überzeugen wusste, wechselt für 38,5 Millionen Euro zu den Roten Bullen.