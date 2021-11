King Of Fighters XV: Open Beta startet am 20. November

Während Sonys State of Play-Präsentation am 27. Oktober wurde die Open Beta für The King of Fighter XV angekündigt. Diese findet nach europäischer Zeit vom 20. November um 4 Uhr, bis zum 22. November um 16 Uhr statt. Zugriff erhalten Spieler auf der PlayStation 4 und PlayStation 5. Erscheinen soll der Titel am 14. Februar 2022 für PlayStation 4 und 5, Xbox und PC.