10 Games! Die Capcom Fighting Collection bietet versteckte Perlen

Die Kämpfer kommen in einer niedlichen Knuddel-Optik daher und haben sogar ihr eigenes Fighting Game, welches sich ebenfalls auf der Sammlung befindet. Super Gem Fighter Mini Mix ist recht simpel gehalten. Es gibt weniger Buttons als bei den „großen“ Spielen, die sich auf der Collection befinden. Allerdings platz der Titel fast vor Charme. Was hier an liebevollen Anspielungen in den Animationen und Stages steckt, lässt jedem Fan das Herz überlaufen.