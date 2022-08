Das sind die Champions der EVO 2022

Das größte Fighting Game-Turnier der Welt fand nach längerer Pause wieder in Las Vegas statt. Vom 5. bis 7. August kamen tausende von motivierten Spieler:innen zusammen, um in acht unterschiedlichen Titeln einen Champion zu krönen. Gespielt wurden Guilty Gear Strive, Street Fighter V, Tekken 7, The King of Fighters XV, Dragon Ball FighterZ, Melty Blood: Type Lumina, Granblue Fantasy: Versus, Skullgirls: 2nd Encore und Mortal Kombat 11 Ultimate.