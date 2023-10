Wir haben mit einem der besten deutschen Tekken-Spieler gesprochen: Akhil „Tetsu“ Kakar

Ich hatte die Möglichkeit, mit Tetsu über seine Karriere zu sprechen und war zunächst besonders daran interessiert zu hören, wie er überhaupt zu Tekken gekommen ist. „Das war im Grunde purer Zufall“, gab er mir gegenüber zu verstehen. „Ich wohne in Köln und bin jedes Jahr auf der gamescom und bin dann 2016 über den Tekken-7-Stand gestolpert und war von Anfang an hooked. Ich kannte das Spiel zwar aus der Kindheit, mehr aber auch nicht. Meine Freunde und ich, wir waren zu dritt, haben das dann rauf und runter gespielt und nervös auf den Release gewartet, weil es uns extrem viel Spaß gemacht hat.“

Beginn der Reise

Tatsächlich sollte dies den indirekten Start seiner Fighting-Game-Karriere markieren. Nach der Veröffentlichung des Spiels im Juli 2016 begannen die Freunde das Spiel ausgiebig zu zocken, ohne jedoch zunächst irgendwelche Ambitionen in Sachen eSports an den Tag zu legen. Für Tetsu jedoch stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass er das Spiel ziemlich gut beherrschte und fing damit an, nach Turnieren in seiner Nähe und Umgebung Ausschau zu halten. „Ich bin dann irgendwann zufällig auf einem Turnier in Köln gelandet und bin dann in die Community reingerutscht.“