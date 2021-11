Fortnite in China bald nicht mehr verfügbar

In China ticken die Uhren einfach etwas anders als in den meisten Ländern – das betrifft auch bereits seit einiger Zeit die Spielebranche. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass die wöchentliche Spielzeit für Minderjährige extrem beschränkt wurde. Trotzdem hat die Beziehung zwischen Fortnite und China bislang irgendwie funktioniert – Mitte November wird allerdings der Schlussstrich gezogen.