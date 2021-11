Fortnite & League of Legends Crossover: Jinx kommt auf die Insel

Der Battle-Royale-Shooter von Epic Games ist erst seit einigen Jahren auf dem Markt, aber bereits jetzt ist die Liste an Crossovern mit bekannten Persönlichkeiten oder fiktiven Charakteren, die in Fortnite aufkreuzen, nahezu endlos. Eine Kollaboration mit einem weiteren weltweit bekannten Online-Spiel, nämlich dem MOBA League of Legends von Riot Games, ist bislang nicht mit von der Partie. Laut einigen Leaks soll sich das allerdings schon bald ändern.