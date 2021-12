Neue „Eisfüße“-Challenge in Fortnite: Extra-Erfahrungspunkte sammeln

Um auf die insgesamt 200 Meter zu kommen, solltet ihr euch also vorbereiten. Bei Greasy Grove steht eine Gruppe von Schneemännern, die einen guten Startpunkt bieten. Am besten bewahrt ihr euch einige Schneeball-Granaten im Inventar auf. Die könnt ihr werfen, sobald der Gefrier-Effekt an euren Füßen nachlässt. Macht ihr alles richtig und werdet in der Zwischenzeit nicht von Gegnern gestört, solltet ihr mit 3 oder maximal 4 Granaten die Challenge abschließen können.