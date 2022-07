Kampfansage: Epic Games implementiert zusätzliches Anti-Cheat-System

Egal ob automatische Zielhilfe oder Unsichtbarkeits-Cheats: Die Möglichkeiten in Fortnite durch regelwidrige Mittel zum Erfolg zu kommen sind weitläufig. Die Firma Byfron preist auf der eigenen Website ihre Software Namens Hyperion mit den Worten „State-of-the-art“ an – genau das also, was das Spiel benötigt.