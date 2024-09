Mikami & Suda51 im Interview zum Remaster von Shadows of the Damned

Florian Merz 17.09.2024 • 12:33 Uhr Im Zuge der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, uns mit Shinji Mikami und Suda51 über das bevorstehende Remaster von Shadows of the Damned zu unterhalten.

Resident Evil, No More Heroes – die Liste an Meilensteinen, an denen Suda51 oder Shinji Mikami gearbeitet haben, ist immens lang. In Köln kamen die beiden Videospielschwergewichte zusammen, um mit uns über das Remaster von Shadows of the Damned zu sprechen.

SPORT1: Zunächst einmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute mit mir zu sprechen. Und um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen: Was hat euch dazu bewegt, ein Remaster von Shadows of the Damned zu entwickeln?

Suda51: Tatsächlich war und ist das etwas, was wir schon sehr, sehr lange umsetzen wollten. Wir haben vor 7 oder 8 Jahren bereits mit EA (Electronic Arts) darüber gesprochen. Uns wurde gesagt, dass wir das gerne machen können, aber nur, wenn es exklusiv für Origin erscheinen würde. Und das hat für uns nicht wirklich gepasst.

Darüber hinaus war einer der Hauptgründe, das Remaster umzusetzen, eine Art Katalog mit Spielen zu erstellen, die jeder, wann immer er möchte, spielen kann. Origin, als eingeschränkt zugängliches System, wäre daher nicht die perfekte Plattform gewesen. Glücklicherweise hat sich dank NetEase die Möglichkeit aufgetan, Shadows of the Damned in Form eines Remasters nun auf alle möglichen Plattformen zu veröffentlichen.

SPORT1: Shadows of the Damned ist im Grunde das Brainchild zahlreicher großer, bekannter Videospielpersönlichkeiten. Zum einen haben wir euch, während Q Hayashida für das Design zuständig gewesen ist, und Akira Yamaoka die Musik beisteuerte. Was ist aus eurer Sicht das persönliche Highlight des Spiels?

Suda51: Genau das, was du gerade beschrieben hast: Dass wir alle vier zusammengekommen sind – die Idee von Mikami-san und mir, das Design von Hayashida-san und die Musik von Yamaoka-san. Heutzutage wäre es praktisch unmöglich, uns alle vier noch einmal in einen Raum zu bekommen, um ein ähnliches Spiel zu entwickeln. Auch die Synchronsprecher sind mittlerweile große Stars in ihrem Bereich, weshalb es auch hier schwer wäre, die Originalbesetzung noch einmal zusammenzubringen.

Darüber hinaus wäre es wohl auch verschwendetes Talent, uns alle noch einmal in einen Raum zu setzen. *lacht*

SPORT1: Das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage: Besteht die Möglichkeit, in Zukunft eine Fortsetzung auf die Beine zu stellen?

Mikami: Wie Suda-san schon meinte, würde sich das Ganze nach verschwendetem Talent anfühlen. Man muss aber schon sagen, dass das Spiel deshalb so charmant ist, weil eben all diese genannten Personen daran beteiligt waren.