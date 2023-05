Exklusiv! SPORT1 gibt Einblicke in die neue Hearthstone-Expansion inklusive drei unveröffentlicher Karten!

Drei brandneue Hearthstone-Karten!

Das neuste Hearthstone-Mini-Set wurde angekündigt. Am 31. Mai erscheint die „Audioapokalypse“ und bringt 38 weitere Karten ins Spiel. SPORT1 hat jetzt schon exklusive Einblicke in drei brandneue Karten, die erahnen lassen, was auf uns zukommt.

Macht euch bereit für die Audioapokalypse!

© Blizzard