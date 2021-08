League of Legends: Wild Rift Spark Invitational 2021 für China angekündigt

Bei diesem Turnier treten insgesamt 16 unterschiedliche Teams gegeneinander an, die nicht Teil der LPL (Höchste chinesische Spielklasse in League of Legends, Anm. d. Red.) sind. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält nicht nur ein Preisgeld, obendrauf gibt es die Teilnahme am Chinese Wild Rift Professional League Qualifier, kurz WPL. Das Ganze soll bereits am 17. August, starten und im großen Finale am 22. August münden.