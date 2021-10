Four-Way-Tiebreaker! MAD Lions erreichen Playoffs der Lol-Worlds

Im zweiten Do-or-Die-Spiel des Four Way Tiebreakers traf mit den MAD Lions der letzte übriggebliebene europäische Vertreter auf das chinesische Team von LNG Esports. Sowohl Rogue als auch Fnatic hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon verabschiedet und auch bei den Löwen sah es vor dem Spieltag ganz danach aus, als würde es Europa auf den diesjährigen Worlds nicht weiter als bis in die Gruppenphase schaffen. Doch in typischer MAD-Lions-Manier, fing der Gewinner, der letzten beiden LEC-Splits erst wieder dann an richtig zu spielen, wenn es wirklich nicht mehr anders ging und man schon mit dem Rücken zur Wand stand. So konnte der Four-Way-Tiebreaker durch zwei MAD-Siege in den letzten beiden Gruppenspielen überhaupt erst möglich gemacht werden.