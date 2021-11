League of Legends Off-Season: Was geht eigentlich ab in der LCK?!

Broken Blade bekommt bei G2 die Chance zu zeigen, dass es nicht an ihm lag, dass Schalke im letzten Split historisch gesehen die schlechteste Saison in der königsblauen League-of-Legends-Historie gespielt hat. Vor seinem Stind bei S04 war der Toplaner lange Zeit erfolgreich für Team SoloMid in der LCS aktiv. Mit dem amerikanischen Team gewann er an der Seite von Legenden wie Yiliang „Doublelift“ Peng und Soren „Bjergsen“ Bjerg den Ligatitel als man im Summer Split Finale 2020 FlyQuest mit 3:2 schlagen konnte.