League of Legends: Worlds kehren 2022 nach Amerika zurück

Ein besonderes Highlights der Worlds 2022 wird die Play-In-Stage darstellen, weil erstmals auch ein Land aus Lateinamerika ein Teil der großen Bühne sein wird. Diese Runde findet komplett in der mexikanischen Millionen-Metropole Mexico City statt. Doch aktuell ist das alles noch in weiter Ferne und eine Wunschvorstellung von Riot Games. Je nach Lage der Pandemie kann sich dieses Szenario auch noch kurzfristig ändern. So wurden die Worlds in diesem Jahr Corona bedingt nach Reykjavik in Island verlegt, obwohl eigentlich eine Wiederholung des zehnjährigen Jubiläums in Shanghai geplant war.