Vitality Exklusiv #1: Gründer Neo über Perkz, das Roster 2022 & die Worlds

Neo: Speziell auch, wenn du in der LEC antrittst. Die LEC ist möglicherweise die größte und die wettbewerbsfähigste Liga im Westen. Entsprechend aggressiv sind wir an das Thema herangegangen um am Ende eine reelle Chance auf den Gewinn der Trophäe in 2022 zu haben. So blöd es auch klingen mag, aber wir sind hier, um alles im kommenden Jahr zu gewinnen. Ich möchte, dass Vitality Europas Nummer 1 wird, ich möchte G2 Esports und Fnatic schlagen – das sind meine Ambitionen. Entsprechend war das Thema League of Legends etwas, das wir angehen mussten und schauen, dass wir in den Spielen gnadenloser werden, um diese zu gewinnen. Entsprechend, nach der Enttäuschung im Spring Split 2021, wurde uns klar, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um in der kommenden Season Erfolg zu haben. Das war auch der Grund, warum wir uns für Selfmade entschieden haben, obwohl das Ganze extrem spät in der Off-Season passiert ist, da es bei Fnatic viele offenen Fragen gab. Entsprechend haben wir Selfmade erst eine Woche vor dem Start des Summer Splits verpflichten können. Wir wussten aber genau, dass dieser Spieler anziehend auf andere Profis wirkt. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass Labrov einer der vielversprechendsten Kandidaten in der Liga ist. Meiner Meinung nach war er sogar einer der drei besten Supporter des vergangenen Sommers. Entsprechend waren wir uns sicher, zwei der besten Free-Agents verpflichtet zu haben.