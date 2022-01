League of Legends: Faker im Interview "Mid Lane aktuell wichtigste Position"

Auf die Frage, warum T1 in diesem Jahr einen derartigen Traumstart hinlegte, hatte der Rekordweltmeister eine passende Antwort parat: „Einer der Gründe ist, dass unsere Mitglieder sich nicht sehr verändert haben. Normalerweise, im Spring Split, preschen jene Teams davon, die sich der Meta entsprechend schnell anpassen. In unserem Fall hatten wir einige Diskussionen über diese. Darüber hinaus sind wir in früheren Seasons bereits zu Beginn auf die Mitfavoriten getroffen, was uns mehr Zeit kostet, um uns in Form zu bringen. Dieses Mal jedoch befanden wir uns direkt von Beginn an in einer guten Verfassung. Faktoren wie diese passten alle gut zusammen, deshalb glaube ich, dass dies der Grund ist.“