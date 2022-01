Mit zahlreichen Neuzugängen: Team Liquid gewinnt LCS Lock In 2022

Noch vor dem Finale dürfte die Meinung über den möglichen Sieger deutlich gewesen sein: Evil Geniuses hat weder in der Gruppenphase noch in der darauffolgenden Knockout-Stage ein einziges Spiel abgegeben. 4:0 in den Gruppenspielen, 2:0 gegen die Golden Guardians sowie 3:0 gegen Cloud9. Ein ähnliches Ergebnis wurde auch gegen Team Liquid erwartet, das zumindest in der Group Stage und im Halbfinale ein Spiel verlor.