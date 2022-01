Prime League Tag 3: #HierisTabellenkeller

Ebenfalls einen perfekten Start erwischte das Team von GamerLegion. Auch sie konnten nach den Siegen gegen Eintracht Spandau und BIG in der ersten Woche auch die Partie am dritten Spieltag gegen die Unicorns of Love für sich entscheiden. Damit steht man nicht nur mit Schalke auf einem geteilten ersten Platz in der Tabelle, sondern kann sich zu diesem Zeitpunkt der Saison auch ganz klar als das momentan beste Berliner Team in der Prime League bezeichnen.