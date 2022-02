Prime League: Nach Banger-Comeback - GamerLegion-Sieges-Serie gerissen!

Gestern Abend um kurz nach halb Neun deutscher Zeit ging die längste Win-Streak in der Geschichte der Strauss Prime League zu Ende. Nach elf gewonnen Spielen in Folge musste sich GamerLegion in einer packenden Partie gegen die Unicorns of Love Sexy Edition geschlagen geben. Dabei sah es zwischenzeitlich eigentlich so aus, als hätte die Rekord-Serie auch weiterhin Bestand.