Prime League: Verspielt GamerLegion die Tabellenführung?

Damit ist der Tabellenführer endgültig zurück in der Realität angekommen. Denn die erste Niederlage gegen ebenfalls sehr stark aufspielende Unicorns of Love Sexy Edition geht zunächst in Ordnung. Die zweite Niederlage gegen Kellerkind PENTA 1860 kann als Ausrutscher abgetan werden. Nun aber die dritte Niederlage in Folge. Wieder gegen ein Team - SK Gaming Prime - aus den unteren Tabellenregionen. Fängt der Motor von GamerLegion ausgerechnet auf der Playoff-Zielgeraden an zu stottern?