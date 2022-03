Prime League Finals: GamerLegion - Folgt die Krönung nach dem Reboot?

Zwar schaffte man es am Ende mit einer Statistik von 13 Siegen und fünf Niederlagen auf Platz eins in die Playoffs des Strauss Prime League Spring Splits 2022, dennoch zeigte sich hier schnell, das man sich nicht auf den Lorbeeren frühere Erfolge ausruhen darf. In dominanter Manier wurde GamerLegion 3:0 von Eintracht Spandau aus dem Rift gefegt und ins Lower Bracket geschickt. Zwar konnte man hier die Unicorns of Love besiegen, dennoch dürfte das Ergebnis gegen die Eintracht durchaus nachdenklich stimmen. Dennoch: die Möglichkeit für eine Wiedergutmachung ist in nur wenigen Tagen gegeben.