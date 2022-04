Asian Games 2022: T1 dominiert Südkoreas LoL-Nationalmannschaft

Nachdem im Zuge der Asienspiele 2018 eSports-Titel wie League of Legends oder Hearthstone als Demonstrationssportarten den Zuschauer:innen präsentiert wurden, zählt der elektronische Wettstreit bei der diesjährigen Ausgabe nun vollständig zur Veranstaltung dazu. Neben League of Legends wird es Wettkämpfe in Dota 2, Hearthstone, PUBG Mobile (Asian Games Version), FIFA Online 4, Street Fighter V, Arena of Valor (Asian Games Version) sowie Dream of the Three Kingdoms 2 geben.