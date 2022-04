G2 Esports besiegt Rogue und krönt sich zum LEC Spring Split Champion 2022

Während Rogue in Match zwei zumindest bis Minute 26 mit einem knappen Goldunterschied G2 Paroli bot, war es kurz darauf ein verhängnisvoller Kampf um den Mountain Drake, der G2 Esports stark in Front brachte. Insbesondere Caps, der auf Corki zum richtigen Zeitpunkt dessen Jetpack zündete, sorgte in wenigen Augenblicken dafür, dass das gegnerische Team vollständig terminiert wurde. Wenige Minuten und ein Baron Buff später war auch hier in der 33. Minute Schicht im Schacht.