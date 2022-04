Riot Games und Verizon pushen NA-eSports-Szene in Wild Rift

Riot Games gab vor wenigen Wochen bekannt, dass zusammen mit Wisdom Gaming ein eigener Wettbewerb, die Wild Rift North America Series Championship (WNS), für das mobile League of Legends ins Leben gerufen wurde. Dieses ist als LAN-Event in der Mall of America in Bloomington, Minnesota vom 29. April bis 01. Mai 2022 angesetzt. Das Gewinnerteam erhält neben einem Preisgeld in bislang unbekannter Höhe zudem die Teilnahmeberechtigung für die Global Championship Icons, der ersten offiziellen Wild Rift Weltmeisterschaft.