T1: 20 Millionen ausgeschlagen! Faker ließ Chinesen abblitzen

In der Offseason ist der Starspieler für einige Tage als Free Agent, also Spieler ohne laufenden Profivertrag, unterwegs gewesen. Viele Organisationen geben in solchen Fällen Kaufangebote ab und versuchen ihn durch horrende Gehälter zu sich zu locken. „Er bekommt ständig Angebote, auch in dieser Offseason wieder. Ich musste nach Südkorea fliegen, in der Zeit als er Free Agent war, weil dann immer die Angebote aus China reinkommen - du weißt schon, 20 Millionen US-Dollar im Jahr und so weiter.“