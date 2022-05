Three-peat des Underdogs: Karmine Corp gewinnt die EU Masters!

In Spiel zwei drückte Karmine Corp schnell auf das Gaspedal. Die ersten drei Drachen gingen auf das Konto von Rekkles und Co. Veredelt wurde das ganze schon in Minute 25, als die Mountain Soul folgte. Dennoch blieb es bis dahin ein enges Spiel. Trotz der angesprochenen Drachenseele lag LDLC OL sowohl im Gold als auch in den Kills bis zu einem Teamfight in der 32. Minute vorne. Diesen gewann Karmine Corp aber mit 4:2 und konnte sich im Anschluss neben dem Elder Drake und dem Baron Buff auch den ersten Sieg in der Serie sichern.