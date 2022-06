Back on the road: Der LEC Summer Split fährt nach Schweden!

Nachdem die LEC mittlerweile in das Berliner Produktionsstudio zurückkehrte und Zuschauer:innen die Pforten öffnete, war es der nächste logische Schritt zurück zur Normalität, mit dem Finale der höchsten europäischen Spielklasse in League of Legends erneut auf Tour zu gehen. Für den Summer Split 2022 fiel die Wahl auf Malmö in Schweden. Vor Ort treffen der offiziellen Mitteilung zufolge die drei besten Teams des aktuellen Splits aufeinander. Mutmaßlich wird der erste Finalist über die Playoffs ermittelt, während der zweite Finalteilnehmer über das Halbfinale vor Ort in die Endrunde einzieht.