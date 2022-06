LoL: 23 Siege in Folge! T1 baut Rekordserie weiter aus

Nach nunmehr drei Spieltagen steht T1 weiterhin ungeschlagen an der Spitze der koreanischen League-of-Legends-Liga und hat auf nationaler Ebene mittlerweile 23 Spiele in Folge gewonnen. Lediglich GEN G, das ebenfalls mit drei Siegen und keiner Niederlage gestartet ist, kommt an den aktuellen Tabellenführer heran.