LoL: Prime League Hinrunde: Wo sind die Davids dieser (LoL-)Welt?

Ob der Trend in der Rückrunde so weiter geht, lässt sich noch schwerlich voraussagen. Der vergangene Spieltag könnte aber tatsächlich als eine Art Trendsetter gelten. Zumindest wenn Teams aufeinandertreffen bei denen das eine in der oberen und das andere in der unteren Tabellenhälfte der Strauss Prime League verortet ist.