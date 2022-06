LoL: Prime League Spieltag #3: Spandau zu stark - GamerLegion mit Fehlstart

Der Druck als Titelverteidiger nicht auch noch die dritte Niederlage im dritten Spiel zu kassieren war hoch und wurde im Vorfeld der Partie noch einmal potenziert. Denn mit BIG und Schalke 04 befinden sich zwei weitere Titelanwärter in einer bestechenden Frühform. Beide konnten ihre Partien gegen WAVE Esports und SK Gaming Prime gewinnen - GamerLegion drohte bei einer Niederlage gegen Spandau den Kontakt zur Tabellenspitze also schon früh in der Saison zu verlieren.