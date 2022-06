Prime League Spieltag #6: Spandau verliert, Schalke jubelt & GamerLegion gibt rote Laterne ab

Im Gegensatz zum Spring Split läuft es für den FC Schalke 04 aktuell ziemlich gut. Die Knappen liegen mittlerweile mit fünf Siegen und einer Niederlage gleichauf mit Spitzenreiter Eintracht Spandau. Die aktuelle Leistung bestätigte das Team am sechsten Spieltag erneut, als die Königsblauen einen ungefährdeten Sieg gegen MOUZ einfuhren. In einer mehr als einseitigen Partie überrannte Schalke die Konkurrenz förmlich und beendete das Match nach etwas mehr als 25 Minuten mit einem finanziellen Vorteil von mehr als 13.000 Gold, 22:4 Kills sowie vier Drachen. Kann man so machen.