Prime League Spieltag #13 - Die ersten Playoff-Teilnehmer stehen fest!

Die Berliner schlugen dabei SK Gaming Prime, die in Hamburg beheimateten Einhörner wiesen in der Top-Partie des Spieltags Schalke 04 in ihre Schranken. Damit führen beide Teams die Tabelle mit zehn Siegen bei nur drei Niederlagen an. Eintracht Spandau, die auch nahe an der erneuten Playoff-Teilnahme im erst zweiten Split der Vereinsgeschichte dran sind, stehen mit 9:4 dahinter.