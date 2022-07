Riot Games bannt Doublelift angeblich für "Sterbe"-Kommentar zur LCS

Im Zuge dessen machte er seinem Unmut über die aktuelle Situation der LCS Luft: „Die LCS liegt im Sterben! Die Zuschauerzahlen sterben offensichtlich. Daran gibt es nichts zu leugnen. Jeder weiß es. Jeder kann es fühlen.“ Kurz darauf soll er von Riot seinen zweiten Strike erhalten haben, was den ehemaligen Bot Laner nun am kommenden Wochenende davon abhalten wird, die LCS als Co-Streamer zu begleiten. Eine genaue Handhabe, wie das Unternehmen hinter League of Legends mit Strikes umgeht, ist nicht bekannt. Doublelift selbst gab an, mittlerweile zwei davon erhalten zu haben.