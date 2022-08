League of Legends: Star-Midlaner Bjergsen stellt LCS-Rekord auf

Auch wenn der Däne sich sicherlich über seine Bestmarke gefreut hat, so wird er sich gleichermaßen über die knappe 3:2-Niederlage in der Best-of-Five-Serie gegen die amerikanische Organisation ärgern. Im Viertelfinale des Lower Brackets wartet nun Counter Logic Gaming auf den zweimaligen LCS-Lock-In-Champion. Nur ein Sieg hält die WM-Träume am Leben.