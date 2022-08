Prime League: 5-Spiele-Krimi - BIG und MOUZ liefern sich epische Playoffschlacht!

Tatsächlich spielte MOUZ direkt von Anfang an groß auf. Vor allem der deutsche AD-Carry Ömer „Practice“ Türgüt, der die gesamte Serie überragend spielen sollte, war von Anfang an da und führte sein Team auf Zeri mit einer sehr guten K/D/A von 9/1/6 nach knapp 36 Minuten zum 1:0 in der Serie. Während MOUZ in dieser Zeit allein zwei Barons und die Drachenseele ihr Eigen nennen konnte, schaffte es BIG über denselben Zeitraum gerade einmal einen mickrigen Turm des Gegners zu zerstören.