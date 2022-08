Prime League: Playofftime! Alle Infos zur anstehenden Endrunde

Beginnen wird das ganze Spektakel am heutigen Dienstag um 18:00 Uhr mit BIG gegen MOUZ. Am Donnerstag wird die zweite Partie in Runde eins mit Spandau gegen Schalke um die gleiche Uhrzeit nachziehen. Die erste Partie im Upper Bracket zwischen UOL SE und SK Prime findet am Sonntag ebenfalls ab 18:00 Uhr statt.