T1 will toxische Fans fernhalten

So hat das Unternehmen erst jüngst die Fans dazu aufgerufen, von den eigenen Trainingsstätten sowie Spielern Abstand zu wahren und deren Privatsphäre zu respektieren. Grundsätzlich ist das Unternehmen offen für die Anhänger, lässt diesen großen Einblick in die Welt der Superstars um Lee „Faker“ Sang-hyeok haben, doch scheint es in letzter Zeit vermehrt Troll-Angriffe aus der Community zu geben, online wie offline.