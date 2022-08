Verkauft G2 Esports sein Nachwuchsteam? Superliga-Slot offenbar vor Besitzerwechsel

G2 Esports Arctic, so der Name des spanischen Ablegers, ist die mittlerweile dritte Version eines Nachwuchsteams der in Berlin beheimateten eSports-Organisation. Zwischen 2016 und 2018 firmierte dieses unter dem Namen G2 Vodafone, ehe es ein Jahr später zu einem kurzen Intermezzo als G2 Heretics kam. Seither ist das spanische Roster unter dem Namen G2 Arctic bekannt. Team Heretics hingegen wird im kommenden Jahr fester Bestandteil der LEC, da die Spanier den LEC-Spot von Misfits Gaming erworben haben.