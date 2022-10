Worlds 2022: FNATIC scheitert dramatisch in der Gruppenphase

Europäische Fans müssen nun ganz stark sein. Obwohl LEC-Vertreter FNATIC in der ersten Woche der Gruppenphase eine starke Leistung an den Tag legte, dürfte man am gestrigen Donnerstag bittere Träne vergossen haben. Ausgerechnet Cloud9, das Team, das bis zum zweiten Aufeinandertreffen mit FNC keinen einzigen Sieg einfahren konnte, stellte sich am Ende als Stolperstein für das Team der League of Legends European Championship heraus.