Worlds: Drei EU-Teams sicher in der Main-Phase! Ziehen die MAD Lions nach?

Während DRX damit in Gruppe C mit GAM Esports, Top Esports und Rogue gelandet ist, steht für FNC noch nicht fest, auf welche Teams sie in der Main-Stage treffen werden. Da sich mit den MAD Lions bei einem Sieg über EG noch ein weiterer EU-Vertreter für die Hauptrunde qualifizieren könnte, es aber laut Reglement keine zwei Vertreter ein und derselben Region in einer Gruppe geben darf, kommt für Fnatic (und MAD im Falle einer Qualifikation) sowohl Gruppe A als auch D in Frage. Gruppe B ist aus europäischer Sicht schon mit G2 Esports besetzt.