Mehr Action in der LEC: Drei Splits, Bo3, Bo5 und neue Regionen

In Europa wird es ab dem kommenden Jahr einige Veränderungen in der LEC geben. Nachdem jüngst für die koreanische Liga LCK neue Formate vorgestellt wurden, folgt nun die höchste europäische Spielklasse. Allem voran wird sich der Name ändern. Aus LEC, das bislang für League of Legends European Championship steht, wird League of Legends EMEA Championship. Damit soll die zukünftige Inkludierung der neuen Regionen widergespiegelt werden. Fortan sind entsprechend mehr Spieler:innen aus den Regionen Türkei, CIS und MENA dazu berechtigt, bei LEC-Teams unter Vertrag genommen zu werden.