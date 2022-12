Manipulationsskandal: Riot Games suspendiert 14 LoL-Spieler

Die Strafzeiten reichen von zehn Monaten bis hin zu fünf Jahren. Am härtesten trifft es Efehan „361efe“ Ordulu, der in beiden Turnieren mehrere Wetten abgeschlossen hat und nun für fünf Jahre gesperrt ist. Die Suspendierungen gelten nicht nur für League of Legends, sondern für sämtlichen von Riot organisiertem eSports