Finanzieller Notstand! Top-Team vor dem Aus

Wie der US-Journalist Travis Gafford am gestrigen Abend verlauten ließ, sei The Madison Square Garden Company und Besitzer von Counter Logic Gaming in finanzielle Schwierigkeiten geraten und plane, den gesamten eSports-Betrieb zu veräußern. Gafford berichtet weiter, dass allen CLG-Mitarbeiter bereits mitgeteilt wurde, dass diese schon kommenden Samstag oder bis Samstag mit einer Kündigung zu rechnen haben. Auch Greg Kim, der gegenwärtig als Head of CLG die Geschicke der eSports-Brands lenkt, steht vor dem Aus.