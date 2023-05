Rückkehr nach London? Riot Games denkt offenbar über die Worlds 2024 in UK nach

Mit dem Triumph von JDG beim Mid-Season Invitational 2023 gab es gleich mehrere Premieren. Erstmals fand im Vereinigten Königreich ein derart großes wie wichtiges eSports-Event aus dem League-of-Legends-Kosmos statt. Zudem spielten mit JDG und BLG erstmalig zwei chinesische Teams, beziehungsweise LPL-Vertreter, in einem internationalen Finale gegeneinander.

Dann aber anstatt für die „kleine Weltmeisterschaft“, dem MSI, sei es geplant, die League of Legends World Championship in der Heimat von König Charles, dem Dritten auszutragen.

Chinesen triumphieren in London - MSI 2023

In diesem Jahr findet die League of Legends World Championship, kurz Worlds, einmal mehr in Südkorea statt. Zuletzt fand hier 2018 das wichtigste Turnier der Szene statt.